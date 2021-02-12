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Огромная валентинка украсит Останкинскую башню в День всех влюбленных

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14 февраля, в День святого Валентина, на медиафасаде Останкинской телебашни появится поздравительная валентинка. Об этом сообщили в пятницу, 12 февраля, в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

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«В День святого Валентина на медиафасаде Останкинской телебашни с 10:00 до 22:00 появится поздравительная видеооткрытка с изображением огромной валентинки. На ней Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также в День всех влюбленных праздничную подсветку на телебашнях включат филиалы РТРС в Костроме, Нижнем Новгороде, Ростове-на Дону, Челябинске и других городах.

ВДНХ подготовила тематическую программу ко Дню святого Валентина. Гостей ожидают шоу, концерты и мастер-классы. Мероприятия будут проходить 13 и 14 февраля, пишет «Москва 24».

Накануне главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие блюда и напитки подойдут для праздничного ужина в День влюбленных.

Главное, по мнению диетолога, блюда должны быть вкусными, полезными, ароматными, красиво оформленными, хорошо сочетаться друг с другом, но не слишком калорийными и жирными.

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