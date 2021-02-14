Менее 100 человек пришли на несогласованную акцию в Москве

На несанкционированную акцию под названием «Цепь солидарности» в Москве собралось около 80 человек. Несогласованное мероприятие прошло на Старом Арбате в воскресенье, 14 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

В основном в незаконной акции приняли участие представительницы феминистского движения. Из-за мороза к месту проведения мероприятия пришли волонтеры, которые раздавали пледы и горячий чай, а также дарили девушкам цветы.

Также на несанкционированную акцию прибыли неизвестные мужчины в касках с надписью НАТО и игрушечными надувными автоматами. Они предлагали участникам мероприятия доллары со словами: «Нам нужны ваши ресурсы, вам нужен наш красивый денежный доллар».

Женщины выстроились в цепь у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой, пишет «Газета.ру».

Аналогичная несогласованная акция состоялась в Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной. По данным Пятого канала, на нее пришло порядка 50 человек, среди них было несколько мужчин. Собравшиеся читали стихи, передавая друг другу текст, подержались за белую атласную ленту, после чего разошлись.

Проведение акций ранее анонсировала художница, поэтесса Дарья Серенко на своей странице в Facebook. Она предлагала собраться в поддержку блогера Алексея Навального и его супруги Юлии, об отъезде которой в Германию стало известно 10 февраля. Однако саму Серенко на несанкционированных мероприятиях не заметили.

Ранее, 12 февраля, Гепрокуратура и МВД предупредили граждан об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.

В разных городах России 23, 31 января и 2 февраля прошли несогласованные акции, среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

По данным полиции, некоторые участники заболели COVID-19, их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим возбудили уголовное дело из-за нарушения рядом участников акции самоизоляции.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы состоялось повторное слушание дела Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер обвиняется в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство мужчины. Навальный отказался признать свою вину. Следующее заседание запланировано на 16 февраля.

На все слушания по делу Навального прибывают иностранные дипломаты, среди которых был замечен в том числе первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес.