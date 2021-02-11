ГП напомнила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях
Генеральная прокуратура России вновь напомнила об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях. 11 февраля ведомство предупредило владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за неудаление подобных сообщений.
«Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что неудаление интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).
Днем ранее суд заочно арестовал руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за призывов к подросткам участвовать в незаконных акциях.
23 и 31 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.
Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с COVID-19.