Пелоси назвала сенаторов-республиканцев трусами после оправдания Трампа

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции заявила, что не видит смысла в формальном порицании экс-президента Дональда Трампа после неудавшегося импичмента и назвала сенаторов-республиканцев, поддержавших 45-го президента трусами. Об этом, в субботу, 13 февраля сообщает телеканал Fox News.

«Порицание никого не привлечет к ответственности. Что же, все трусливые сенаторы, которые не могли достойно отнестись к тому, что сделал президент (Трамп), и к тому, что было на кону для нашей страны, получат теперь возможность слегка шлепнуть его по руке?» — сказала она.

Пелоси подчеркнула, что палата представителей выносит порицание даже тем, кто использует фирменные бланки конгресса не по назначению, но игнорирует «подстрекательство к мятежу, которое привело к гибели людей в Капитолии».

Формальное порицание конгресса считается серьезной мерой против любого гражданина США, не только действующего или бывшего политика, однако не несет практических последствий.

Ранее в ходе заседания в субботу американский сенат оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Впервые в истории США в отношении одного президента проведено два процесса об импичменте.

13 февраля спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс США примет меры, чтобы не только расследовать все обстоятельства вторжения в Капитолий 6 января, но и не допустить в будущем повторения подобных инцидентов.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.