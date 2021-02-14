Пелоси назвала сенаторов-республиканцев трусами после оправдания Трампа

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции заявила, что не видит смысла в формальном порицании экс-президента Дональда Трампа после неудавшегося импичмента и назвала сенаторов-республиканцев, поддержавших 45-го президента трусами. Об этом, в субботу, 13 февраля сообщает телеканал Fox News.
«Порицание никого не привлечет к ответственности. Что же, все трусливые сенаторы, которые не могли достойно отнестись к тому, что сделал президент (Трамп), и к тому, что было на кону для нашей страны, получат теперь возможность слегка шлепнуть его по руке?» — сказала она.
Пелоси подчеркнула, что палата представителей выносит порицание даже тем, кто использует фирменные бланки конгресса не по назначению, но игнорирует «подстрекательство к мятежу, которое привело к гибели людей в Капитолии».
Формальное порицание конгресса считается серьезной мерой против любого гражданина США, не только действующего или бывшего политика, однако не несет практических последствий.
Ранее в ходе заседания в субботу американский сенат оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.
Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Впервые в истории США в отношении одного президента проведено два процесса об импичменте.
13 февраля спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс США примет меры, чтобы не только расследовать все обстоятельства вторжения в Капитолий 6 января, но и не допустить в будущем повторения подобных инцидентов.
Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.
Дональд Трамп, проигравший выборы Байдену и под занавес нарвавшийся на второй импичмент, намерен покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации нового главы государства. Торжественная церемония принятия присяги пройдет 20 января в полдень. Что происходило в стране и за ее пределами во время правления 45-го президента, одним из главных предвыборных обещаний которого было ужесточение иммиграционной политики, вспоминают «Известия»
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Марш «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле в августе 2017-го, поводом для которого стало намерение властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Ли. Белые националисты, куклуксклановцы, неонацисты, неоконфедераты выступали с расистскими и антисемитскими лозунгами и устроили столкновения с правоохранительными органами и противниками. Трамп сначала отказался выступить с осуждением ультраправых, он сделал это лишь через двое суток, а затем возложил вину за случившееся на обе стороны
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Ильхан Омар — первая американка сомалийского происхождения и первая мусульманка, избранная в конгресс США. Спустя год, в 2019-м, Трамп заявил, что темнокожие женщины-демократы должны вернуться на родину и навести порядок там, прежде чем критиковать Соединенные Штаты. С тех пор Ильхан Омар призывает к импичменту президенту. В начале нынешнего года она заявила, что готовит документы для второго импичмента
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Выдумкой демократов назвал глава Белого дома цифру в 3 тыс. погибших в результате ураганов «Ирма» и «Мария», обрушившихся на остров Пуэрто-Рико, находящийся под управлением США. Эти заявления вызвали критику в конгрессе со стороны как демократов, так и части республиканцев
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Макаллен — город в Техасе на американо-мексиканской границе. Именно здесь, по данным пограничников, задерживается наибольшее число нелегальных мигрантов. Возведение пограничной стены — один из основных пунктов предвыборной программы Трампа. В начале 2019-го он ввел режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы получить финансы и достроить ее, а затем объявил о дополнительных тарифах на мексиканские товары, чтобы побудить Мексику начать борьбу с нелегальной миграцией. 16 января 2021-го режим ЧП из-за ситуации с Мексикой был продлен на год
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40-летняя Мария Меза из Гондураса с двумя дочерьми-близнецами у пограничной стены. В ноябре 2018-го военные США применили слезоточивый газ в отношении мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов
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В феврале 2020-го сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи. Демократы выразили сожаление из-за решения сената, большинство в котором контролируют республиканцы
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В результате стрельбы в супермаркете Walmart в техасском городе Эль-Пасо в августе 2019-го погибли 20 человек. Полиция рассматривала случившееся как преступление, совершенное на почве ненависти, — перед началом атаки в интернете появился манифест, направленный, в частности, против мигрантов. Жители Эль-Пасо вскоре после случившегося вышли на улицы города, чтобы выразить протест против прибытия в город президента Дональда Трампа, который, по их мнению, неуважительно относится к латиноамериканцам
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Трамп очень долго не признавал серьезность ситуации с распространением коронавируса — он всячески демонстрировал пренебрежение мерами защиты, призывал мэров и губернаторов не закрываться на карантин
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Похороны Джорджа Флойда — афроамериканца, убитого полицией во время задержания. Массовые протесты против расового неравенства и полицейского насилия быстро распространились по территории США и переросли в уличные беспорядки
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Трамп призвал губернаторов действовать жестче в отношении протестующих и пригрозил использовать армию для подавления протестов. Однако после того, как эту идею раскритиковали как демократы, так и республиканцы, включая членов его кабинета, он передумал
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Беспорядки в Портленде продолжались несколько недель. Белый дом отправил в город федеральных агентов для восстановления правопорядка. Власти города и штата раскритиковали Трампа, заявив, что единственная его цель — поднятие рейтинга
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Одной из приоритетных задач администрации Трампа было ограничение потока беженцев. В 2016 году при Обаме в США смогли въехать 110 тыс. мигрантов, в 2019-м квота сократилась до 30 тыс., а в 2020-м — до 18 тыс.
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Убийство полицейскими 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и оказавшего сопротивление при задержании в июне 2020-го, вызвало новую волну протестов и уличных беспорядков. Трамп назвал эту ситуацию ужасной и пообещал в ближайшее время подписать указ о реформе полиции
Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage
11-летний Фрэнк Джиакко в 2017-м обратился к новому хозяину Белого дома с предложением покосить газон. Предложение было принято, хозяин остался доволен
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Встреча в Белом доме с учениками, родителями и учителями школы имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, где бывший учащийся в феврале 2018-го застрелил 17 человек. На одной из страниц в соцсетях стрелок изображен в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Основатель Facebook Марк Цукерберг несколько часов давал показания в американском сенате в апреле 2018-го. Ему задавали вопросы о данных пользователей и о вмешательстве в выборы с помощью соцсети
Фото: REUTERS/Leah Millis
Трамп на предвыборном митинге в аэропорту Питтсбург-Батлер 31 октября
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Томас Мусолино с дочерью поддерживает действующего президента
Фото: REUTERS/Leah Millis
Джо Байден и Камала Харрис после утверждения первого кандидатом в президенты от Демократической партии, а второй — кандидатом в вице-президенты
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США стали мировым рекордсменом по заболеваемости COVID-19 — с начала пандемии там выявили 20 млн случаев заболевания, из этого количества 346,9 тыс. человек умерли. На днях уходящий президент заявил, что данные о заболеваемости очень сильно преувеличены, а виноваты в этом методы подсчета
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Шериф округа Эль-Пасо запрещает фотографировать тела умерших во время вспышки коронавируса
Фото: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre
Сторонники Трампа после оглашения первых результатов президентских выборов
Фото: REUTERS/Jim Urquhart
14-летние Кеннеди Джордж и Ава Холлоуэй у памятника конфедерату Роберту Ли. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм приказал демонтировать его после беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда
Фото: REUTERS/Julia Rendleman
В Нью-Йорке празднуют победу Джо Байдена
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
В результате штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января погибли четыре человека. Незадолго до случившегося проигравший президент в очередной раз заявил, что не согласен с итогами выборов и что победу у него украли
Фото: REUTERS/Leah Millis