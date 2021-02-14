Конгресс США примет меры по недопущению новых событий вроде штурма Капитолия

Конгресс США примет меры, чтобы не только расследовать все обстоятельства вторжения в Капитолий 6 января, но и не допустить в будущем повторения подобных инцидентов. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в субботу, 13 февраля.

«Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого — как в плане мотивации, так и в плане безопасности», — цитирует политика ТАСС.

В конце января Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Предложение политик вынесла на обсуждение после того, как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения. Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.