В конгрессе США заявили о необходимости защиты от «внутренних врагов»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». Об этом в пятницу, 29 января, пишет ABC News.

Такое предложение политик вынесла на обсуждение после того, как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения. Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса.

В этой связи Пелоси отметила, что Капитолий сталкивается на только с внешней, но и с внутренней угрозой.

«Это значит, что у нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Меры безопасности вблизи американского конгресса усилили после событий 6 января. Тогда сторонники Трампа, недовольные итогами выборов главы государства, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.