Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в ходе заседания в субботу, 13 февраля.

Как пишет CNN, за оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Впервые в истории США в отношении одного президента проведены два процесса об импичменте.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.