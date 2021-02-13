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Суд США позволил экстрадицию организаторов побега Карлоса Гона в Японию

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Верховный суд США отклонил запрос на приостановку экстрадиции ветерана американского спецназа Майкла Тейлора и его сына Питера в Японию, где их подозревают в содействии побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает AP со ссылкой на решение суда.

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Соответствующее постановление вынес судья Стивен Брейер. Решение об экстрадиции было принято в январе судьей Индирой Талвани, которая отклонила прошение о пересмотре октябрьского решения Госдепартамента о выдачи американцев.

11 февраля Первый окружной апелляционный суд США отклонил апелляцию адвокатов обвиняемых, которые утверждали, что Тейлорам в Японии грозят пытки и несправедливое обращение.

Верховный суд являлся для двух американцев последней инстанцией, решение которой могло повернуть дело в их пользу. Ранее ожидалось, что Тейлоров могут выдать Японии уже на этой неделе.

4 сентября окружной суд Бостона постановил, что Тейлоры подлежат выдаче властям Японии. Адвокат Тейлоров настаивал на том, что его подзащитных неправомерно выдавать Японии, так как предъявленное обвинение не подпадает под действие уголовного кодекса страны.

3 июля токийская прокуратура сделала официальное объявление, что обратилась к властям Соединенных Штатов с запросом выдать Тейлоров, подозреваемых в организации побега Гона из Японии.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.

Позже ливанский суд предписал бывшему топ-менеджеру не покидать территорию страны, а сам он заявил о наличии подтверждающих его невиновность документов.

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