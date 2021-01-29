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Организаторы побега Карлоса Гона лишились возможности остаться в США

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Судья окружного суда Массачусетса Индира Тальвани отклонила прошение о пересмотре октябрьского решения Госдепартамента США об экстрадиции предполагаемых организаторов побега из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила в четверг, 28 января, газета The Wall Street Journal.

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Адвокаты Питера Тейлора и его отца Майка Тейлора настаивали на том, что передачу двух американцев японским властям необходимо отменить, поскольку в противном случае они якобы рискуют быть подвергнутыми пыткам и несправедливому обращению, что в свою очередь может обернуться для них проблемами со здоровьем.

«Несмотря на то, что условия содержания в японской тюрьме могут оказаться плохими, а судебный процесс, которому будут подвергнуты Тейлоры, может не соответствовать американским стандартам, эти факторы не являются причиной того, что они будут испытывать тяжелую физическую или психологическую боль или мучения», — заключила судья Индира Тальвани.

4 сентября окружной суд Бостона постановил, что Тейлоры подлежат выдаче властям Японии. Адвокат Тейлоров настаивал на том, что его подзащитных неправомерно выдавать Японии, так как предъявленное обвинение не подпадает под действие уголовного кодекса страны.

3 июля токийская прокуратура сделала официальное объявление, что обратилась к властям Соединенных Штатов с запросом выдать Тейлоров, подозреваемых в организации побега Гона из Японии.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. С 2010 по 2018 год он занимал пост председателя совета директоров Nissan. Осенью 2018 года Гон оказался в токийской тюрьме по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, он и его правая рука Грег Келли скрывали подлинные размеры доходов с целью ухода от уплаты налогов. Через полгода Гона освободили под залог, и он находился под домашним арестом.

31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию в ящике из-под музыкальных инструментов и направился в Бейрут. По словам Гона, в прокуратуре Японии ему угрожали преследованием его семьи, если он не подпишет признание в предъявленных ему обвинениях.

Позже ливанский суд предписал бывшему топ-менеджеру не покидать территорию страны, а сам он заявил о наличии подтверждающих его невиновность документов.

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