Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров и спецпредставитель Байдена условились налаживать диалог по климату
Наука
Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина
Общество
Кокляев напомнил о достижениях чемпиона-тяжелоатлета Власова
Общество
Врач назвала признаки «тихого инфаркта»
Мир
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30
Мир
Генерал СБУ предрек Украине потерю Донбасса за два месяца
Мир
В США обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19
Мир
Заседание по импичменту Трампу возобновилось в сенате конгресса США
Общество
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Заблокированный Twitter-аккаунт делегации РФ в Вене восстановили

0
Выделить главное
вкл
выкл

Аккаунт восстановили, но всех подписчиков удалили. Делегации РФ в Вене вернули официальную страницу в Twitter. Правда, теперь на сообщения дипгруппы никто не подписан. Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ. Группа участвует в переговорах по контролю над вооружениями, которые проходят в Вене. Глава российской группы назвал произошедшее цензурой, сообщает телеканал «Известия». Члены делегации вынуждены были писать с личных аккаунтов. В ситуацию активно включился МИД России. В Twitter направлен официальный запрос о блокировке. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова выразила надежду, что блокировка связана с чисто технической неисправностью. Об официальной реакции руководства соцсети не сообщается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021