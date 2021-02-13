Заблокированный Twitter-аккаунт делегации РФ в Вене восстановили

Аккаунт восстановили, но всех подписчиков удалили. Делегации РФ в Вене вернули официальную страницу в Twitter. Правда, теперь на сообщения дипгруппы никто не подписан. Ранее стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ. Группа участвует в переговорах по контролю над вооружениями, которые проходят в Вене. Глава российской группы назвал произошедшее цензурой, сообщает телеканал «Известия». Члены делегации вынуждены были писать с личных аккаунтов. В ситуацию активно включился МИД России. В Twitter направлен официальный запрос о блокировке. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова выразила надежду, что блокировка связана с чисто технической неисправностью. Об официальной реакции руководства соцсети не сообщается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.