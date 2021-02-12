Навальному за выпады в адрес прокурора во время суда сделали несколько замечаний

В Бабушкинском суде Москвы в ходе исследования доказательств по делу о клевете блогера Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко судья сделала еще несколько замечаний Навальному из-за его комментариев.

Одним из них стала реакция судьи на слова Навального о том, чтобы прокурор перестала «облизывать пальцы» при зачитывании материалов дела.

«Не могу уже смотреть на это», — заявил Навальный, прервав оглашение письменных доказательств дела.

Также в ходе заседания Навальный фамильярно обращался к прокурору, называя ее «дорогая моя», а внука ветерана — «торговцем дедом» и «куклой». В ответ на предупреждения судьи Навальный грозился: «Я вас сам удалю».

Ранее в этот день сообщалось, что он уже получил более десяти замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса.

Замечания были также сделаны и в адрес защиты Навального в лице Вадима Кобзева и Ольги Михайловой.

На заседании было зачитано заявление ветерана ВОВ Игната Артеменко, в котором он просил защитить его от клеветы после оскорблений со стороны блогера. Материалы дела заняли шесть томов.

Прокурор привела заключение лингвистической экспертизы, в которой указывалось, что комментарий Навального в отношении фронтовика содержат негативную оценку. Эксперт-лингвист Альбина Глотова из экспертного центра Следственного комитета РФ отметила, что слова «холуи», «предатели» и «позор» в комментарии Навального к видео с ветераном несут уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы.

«Я настаиваю на выводах экспертизы. Используемые в оцениваемом комментарии эпитеты являются уничижающими, оскорбительными, они обращены ко всем участникам рассматриваемого видеоролика», — сообщила эксперт.

12 февраля в Бабушкинском суде проходит судебное заседание с участием Навального. Процесс начался с замечаний стороне защиты. В частности, судья начала с предупреждения о недопустимости поведения подсудимого и дважды сделала замечание адвокату Навального.

Защита обвиняемого заявила судье Вере Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. Сам Навальный поддержал предложение своих адвокатов. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран Игнат Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе, из-за того что ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений в его адрес от Навального.

Блогера обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по поправкам в Конституцию России.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что Навальный своим высказыванием в адрес ветерана оскорбил целое поколение.