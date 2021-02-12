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США осудили решение Китая запретить вещание BBC World News

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Госдепартамент США выступил с осуждением решения Китая запретить вещание британского телеканала BBC World News на территории страны. С таким заявлением в четверг, 11 февраля, выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Видео выступления опубликовано в Twitter Госдепа.

«КНР поддерживает одно из самых контролируемых, репрессивных и наименее свободных информационных пространств в мире. Вызывает тревогу, что по мере того, как КНР ограничивает свободную работу (новостных) организаций и платформ в Китае, лидеры в Пекине используют свободные и открытые условия работы СМИ за рубежом в целях продвижения дезинформации», — сказал он.

Американский дипломат призвал Китай и другие «авторитарные» страны предоставить населению полный доступ к интернету. По его словам, свобода СМИ является ключом к тому, чтобы «проинформированные граждане свободно обменивались идеями друг с другом и своими лидерами».

«Мы решительно осуждаем решение КНР запретить BBC World News», — подчеркнул Прайс.

Ранее, 11 февраля, китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания в связи с тем, что репортажи должны быть «истинными и беспристрастными, и не должны подрывать национальные интересы Китая и этническую солидарность».

При этом в начале февраля в Великобритании запретили вещание Китайской глобальной телевизионной сети CGTN. В Лондоне считают, что телеканал контролирует Компартия Китая.

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