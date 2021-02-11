В Китае запретили трансляцию BBC World News

Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 11 февраля.

По данным управления, BBC World News в своих докладах, связанных с Китаем, серьезно нарушил политику теле- и радиовещания в связи с тем, что репортажи должны быть «истинными и беспристрастными, и не должны подрывать национальные интересы Китая и этническую солидарность».

При этом в начале февраля в Великобритании запретили вещание Китайской глобальной телевизионной сети CGTN. Медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у Star China Media Ltd. Формальной причиной стало то, что лицензиат не нес никакой ответственности за содержание новостных выпусков на канале CGTN.

Одновременно китайской стороне отказали в переводе права на вещание в Британии на головную корпорацию телеканала. В Лондоне считают, что телеканал контролирует Компартия Китая.