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В России изменят коды при звонках по межгороду

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект приказа «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации», согласно которому для звонков внутри региона, мобильных и междугородних надо будет набирать код 0 вместо 8, а для международных — 00 вместо 8-10. Переход на новую систему нумерации запланирован на 2025 год. Документ опубликован в четверг, 11 февраля, на портале проектов нормативных актов.

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Затем с 2025 по 2028 год планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Сейчас в России используется открытый план, по которому для набора номера телефонов при внутригородских соединениях можно без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер.

Формат 0 и 00 рекомендован Международным союзом электросвязи.

Минсвязь РФ — предшественник Минцифры — планировала перейти на набор через 0 и 00 с 2000-х годов. В 2006 году для подготовки к переходу использовавшиеся со времен СССР номера экстренных служб (01, 02, 03) были переведены в трехзначный формат (101, 102, 103), а начинающиеся с нуля коды города были изменены (например, код Москвы 095 стал 495).

Ранее, 3 февраля, стало известно, что Минцифры подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающий исключение информации о местоположении мобильного телефона из-под действия закона о тайне связи. Поправки позволят искать десятки тысяч человек, которые ежегодно теряются. При этом законопроект будет соблюдать нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения к ним не относятся.

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