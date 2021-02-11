В ЕС заявили об ожидании принятия закона о нацменьшинствах на Украине

Украине следует обеспечить уважение прав нацменьшинств и начать диалог с их представителями. Такое мнение на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе высказал комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи в четверг, 11 февраля.

По его словам, на встречах он повторил необходимость для Украины обеспечить уважение прав национальных меньшинств. Вархеи добавил, что это касается и закона о нацменьшинствах, который пока на Украине только готовится. Комиссар выразил мнение, что закон поможет устранить открытые проблемы предыдущего законодательства касательно государственного языка и образования.

Также Вархеи добавил, что в Евросоюзе ожидают от властей Украины устранения угроз представителям национальных меньшинств. Он особо подчеркнул, что страны-члены ЕС, в том числе Венгрия, поддерживали Украину, а в действиях Будапешта относительно Киева нет злых намерений, пишет «Интерфакс».

В конце января сотрудники посольства Венгрии в Киеве получили угрозы на электронную почту перед приездом министра иностранных дел страны Петера Сийярто на Украину.

Позднее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту обращения представителей консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области из-за получения письма с угрозами.

В 2017 году Будапешт протестовал против украинского закона об образовании, с тех пор Венгрия блокирует сотрудничество Киева с НАТО. В 2019 году возмущение Будапешта вызвал закон о языке.

Новое разногласие возникло в начале декабря 2020 года, когда украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Будапешт опротестовал действия Украины.

Глава МИД Венгрии обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность, призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Венгерские евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию «гражданской войны».