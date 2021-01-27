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Неизвестные угрожали «кровопролитием» перед визитом главы МИД Венгрии в Киев

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Сотрудники посольства Венгрии в Киеве получили угрозы на электронную почту перед приездом министра иностранных дел страны Петера Сийярто на Украину. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

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Глава венгерского внешнеполитического ведомства должен прибыть в республику с рабочим визитом 27 января.

«Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «патріоті Украині» (язык оригинала. — Ред.). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины — иначе две ошибки в слове «Украина» не объяснить», — написал он и приложил скриншот письма, которое пришло на электронную почту посольства Венгрии.

Правильное написание этих слов — «патріоти України». Авторы письма, опубликованного министром, угрожают, что если Сийярто приедет, «прольется кровь».

В начале декабря украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Будапешт опротестовал действия Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность, призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Венгерские евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию «гражданской войны».

В 2017 году Будапешт протестовал против украинского закона об образовании, с тех пор Венгрия блокирует сотрудничество Киева с НАТО. В 2019 году возмущение Будапешта вызвал закон о языке.

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