Консульство Венгрии в Закарпатье обратилось в полицию из-за письма с угрозами
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту обращения представителей консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области из-за получения письма с угрозами. Об этом сообщили в среду, 27 января, в пресс-службе МВД Украины.
«Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и в целом украинцам венгерского происхождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопряженное с угрозами»). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Накануне стало известно, что сотрудники посольства Венгрии в Киеве получили угрозы на электронную почту перед приездом министра иностранных дел страны Петера Сийярто на Украину.
Авторы письма, опубликованного главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, угрожали, что, если Сийярто приедет, «прольется кровь».
В 2017 году Будапешт протестовал против украинского закона об образовании, с тех пор Венгрия блокирует сотрудничество Киева с НАТО. В 2019 году возмущение Будапешта вызвал закон о языке.
Новое разногласие возникло в начале декабря 2020 года, когда украинские силовики провели обыски у этнических венгров в Закарпатской области. В правоохранительных органах сообщили, что обнаружили печатные материалы, которые популяризируют идеи этнической автономии в Закарпатье. Будапешт опротестовал действия Украины.
Глава МИД Венгрии обратился к НАТО с просьбой проявить солидарность, призвал направить в Закарпатье миссию ОБСЕ. Венгерские евродепутаты заявили, что Киев создает ситуацию «гражданской войны».