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Объемный заем: банки развивают продажи через дополненную реальность

Узнать стоимость автокредита можно будет при наведении камеры на машину
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Объемный заем: банки развивают продажи через дополненную реальность
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2021-02-11 13:37:38
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Российские банки развивают технологии дополненной реальности для продажи финансовых продуктов: клиенты смогут при наведении смартфона «оживлять» рекламные плакаты в офисах или рассчитывать стоимость автокредита. Такие инструменты планируют протестировать ВТБ и крымский РНКБ, также в них заинтересованы МКБ и Новикомбанк, сообщили «Известиям» их представители. Виртуализацию в продажах квартир уже активно используют застройщики и тестируют ритейлеры. Впрочем, по мнению экспертов, вряд ли инструмент позволит повысить продажи банковских продуктов — это скорее имиджевый шаг.

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Протестировать новый канал продаж банковских продуктов в ближайшее время планирует ВТБ, рассказали «Известиям» в банке: плакаты в офисе, рекламирующие продукты кредитной организации, с помощью технологии дополненной реальности (Augmented Reality — AR) будут оживляться анимацией. Помимо этого банк изучает аналогичное продвижение автокредитов: предполагается, что при наведении камеры на машину специальное приложение с элементом дополненной реальности сообщит клиенту ее модель и стоимость, а также даст возможность посмотреть виртуальный салон и рассчитать покупку автомобиля в кредит. Кроме того, ВТБ планирует протестировать навигацию клиентов в офисе с помощью дополненной реальности: на камере смартфона будут отображаться стрелки с указанием, куда следует пройти посетителю.

Крымский банк РНКБ планирует развивать технологии дополненной реальности при создании центров ипотечного и автокредитования нового типа, рассказали «Известиям» в кредитной организации. Проекты запустят в интеграции с застройщиками и автодилерами. Клиентам представят интерактивные карты, с помощью которых он сможет увидеть новые жилищные комплексы и ознакомиться с предложениями по каждому из них, в том числе увидеть квартиры в виртуальном формате, пояснили в РНКБ. Кроме того, россияне смогут подобрать подходящий автомобиль без необходимости визита в автосалон.

Объёмный займ
автосалон
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Технологии AR уже тестировались Московским кредитным банком (МКБ) в онлайн-квесте. В дальнейшем ее планируется применять и в других проектах, заявил «Известиям» начальник управления диджитал-проектов банка Виктор Ковязин.

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— Сама технология пока не вошла в повседневную жизнь. AR- и VR-проекты носят сейчас скорее имиджевый характер, но технологии становятся массовыми в короткий промежуток времени и нужно иметь наработки, чтобы не упустить движение рынка. Например, QR-коды существуют с 1994 года, но активно начали развиваться только в последние несколько лет, — отметил он.

В Новикомбанке считают, что технологии AR и VR эффективно использовать не столько для роста продаж, сколько для удобства пользователей и вау-эффекта. Например, можно добавить в приложение банка функции поиска ближайших отделений и банкоматов с помощью виртуальных подсказок или возможность, не заходя в отделение, встать в виртуальную очередь.

AR и VR активно развивается в геймерской среде, и совсем скоро представители поколения, выросшего в Сети, станут активными потребителями финансовых услуг. Вполне возможно, что банки будут «открывать» свои представительства в сетевых онлайн-играх, а банковские сотрудники будут использовать «скины» в зависимости от пожеланий клиента, — добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

Объёмный займ
VR
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Среди технологий, предусмотренных для пилотирования в «регуляторной песочнице» ЦБ, упоминаются дополненная и виртуальная реальность. «Известия» ознакомились с документом. Впрочем, конкретные инициативные предложения об установлении экспериментальных правовых режимов, связанных с использованием технологий дополненной реальности, в Банк России не поступали, сообщили «Известиям» в ЦБ.

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Финансы догоняют

IKEA тестировала дополненную реальность еще в 2017 году: с помощью приложения покупатели могли увидеть, как мебель будет смотреться у них дома. В том же году акцию с этой технологией запустил «Дикси»: россиянам нужно было купить промотовары, за которые выдавались фишки с изображениями динозавров — при наведении камеры они «оживали» и расхаживали по магазину. Тогда «Дикси» отчитался, что продажи товаров-спонсоров выросли на 50–500%. Представители торговых сетей не ответили на запросы «Известий» о планах развивать это направление.

Сейчас ПИК предлагает клиентам туры с дополненной реальностью в мобильном приложении: нажав на иконку «AR», клиенты попадают в уже построенный микрорайон и могут оценить его удобство, рассказал «Известиям» начальник управления digital-продуктов застройщика Павел Кочетков. Он подчеркнул, что это не просто модный тренд, а работающий инструмент продаж, который помогает принять решение о покупке. Аналогичный инструмент используют Setl Group и «Петербургская Недвижимость», а также ГК «Инград».

Объёмный займ
VR-тур по дной из квартир жилого комплекса

VR-тур по одной из квартир жилого комплекса

Фото: ЖК Талисман/dmitrovskoe.talisman3s.ru
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Банки экспериментируют с продажей ипотеки с помощью VR: в офисах ВТБ клиенты могут через VR-шлемы помимо просмотра новостройки также рассчитать ипотеку. Аналогичный эксперимент проводил банк «Открытие», однако пришел к выводу, что прямой связи между технологией и ростом продаж нет, рассказал его представитель. В группе «Самолет» также сообщили, что не видят преимуществ туров по районам новостроек с использованием VR-очков перед обычными 3D-турами.

Инновационная реклама с помощью дополненной реальности может способствовать развитию имиджа банка как высокотехнологичной компании. При этом обеспечить прямые продажи в моменте вряд ли сможет, считает Беслан Токаев, генеральный директор компании Be Atipik, разрабатывающей новые рекламные носители. Однако когда у человека возникнет потребность купить товар, AR-рекламу которого он видел в банковском отделении, с большой вероятностью именно этот бренд ему вспомнится первым, добавил он.

Мнение об эффективности AR и VR только для физических товаров, которые требуется визуализировать в пространстве, — заблуждение: в случае с финансами технологии позволят обеспечить менее энергозатратный и более безопасный потребительский опыт, считает руководитель группы по инновациям Media Direction Group Марина Алекторская. По оценкам эксперта, только 16% финансовых институтов используют технологии иммерсивной реальности, но степень интереса в этом секторе в среднем выше.

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