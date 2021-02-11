ВОЗ допускает распространение COVID в Китае раньше декабря 2019 года

Эксперты всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили вероятность того, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда официально было объявлено о вспышке заболевания. Об этом со ссылкой на экспертов сообщила газета The Wall Street Journal в среду, 10 февраля.

По их словам, в октябре 2019 года около 90 человек были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, похожими на COVID-19. При этом китайские власти провели анализы на антитела примерно у 2/3 этих пациентов, но следов заражения коронавирусом не выявили.

Эксперты ВОЗ считают, что за такой срок содержание антител могло снизиться до уровня, когда выявить перенесенное заболевание невозможно. Они уверены, что дальнейшие исследования необходимо продолжить.

В результате эксперты призвали китайские власти провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.