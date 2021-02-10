Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа

Сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведет 10 февраля NPR.

Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января после его выступления перед протестующими в Вашингтоне.

Стороне обвинения и защиты предоставят до 16 часов на аргументацию своей позиции. После этого сенаторам, которые исполняют роль присяжных, предстоит голосование по вопросу об импичменте.

Заседание Сената началось со слушания доводов обвинения. Первому слово предоставили конгрессмену от Демократической партии Джейми Раскину.

«Америке нужна правда о роли экс-президента Трампа в разжигании мятежа 6 января, потому что это угрожало нашему правительству, это сорвало и могло легко разрушить мирную передачу полномочий в соединенных Штатах впервые за 233 года», — заявил он.

Утверждение стороны защиты политика о том, что Трамп не был непосредственной причиной сложившейся ситуации, Раскин отверг.

«Доказательства будут представлены, чтобы вы их увидели, услышали и осмыслили. Доказательства покажут вам, что экс-президент Трамп не был просто невинным наблюдателем. Доказательства покажут, что он очевидным образом подстрекал мятеж 6 января», — подчеркнул демократ.

Накануне сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампа. Таким образом, процесс будет продолжен.

Сам экс-президент остался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Особо бывший глава Белого дома возмутился работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия Трампа на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.