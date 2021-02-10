Трамп остался недоволен выступлением юристов на заседании по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп остался недоволен выступлением его адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате Конгресса. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN во вторник, 9 февраля.

По информации канала, особо экс-глава белого дома остался недоволен работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним. При этом юрист выступил в Сенате с речью, которая заняла 48 минут. В ней он изложил некоторые аргументы защиты, которые даже некоторые республиканцы посчитали запутанными и невнятными.

Ранее 9 февраля сообщалось, что верхняя палате Конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу. За конституционность импичмента в отношении Трампа после его ухода с поста президента страны проголосовали 89 парламентариев, против высказались 11. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.

Обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Ранее 9 февраля сообщалось, что в Сенате США началось обсуждение импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах, и у ученых-специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения, поэтому вопрос о продолжении импичмента зависел от прошедшего голосования.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.