Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Власти Москвы опубликовали этапы и сроки переселения жителей 665 многоквартирных домов по программе реновации. Соответствующий приказ размещен в среду, 10 февраля, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В этих домах живут более 99 тыс. человек. Подготовленный расчет этапов и сроков переселения отражает главную цель правительства Москвы — завершить программу реновации за 15 лет — в 2032 году», — приводят в пресс-службе мэрии слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Так, в первый этап на 2020–2024 годы было дополнительно включено 152 дома, там живут 14,4 тыс. человек. Всего на этом этапе с учетом дополнительных и ранее опубликованных списков предполагается переезд более 189 тыс. жителей из 1082 домов.

С 2025 по 2028 год планируется провести второй этап переселения, в него власти дополнительно включили 252 дома. Всего в рамках второго этапа планируется переселить более 367 тыс. жителей из 1888 домов.

В третий этап дополнительно включен еще 261 дом, так проживают около 47 тыс. человек. Реализация этапа намечена с 2029 по 2032 год.

15 января мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что темпы реализации программы реновации в Москве не снижены, несмотря на распространение коронавируса.

В конце декабря 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости закона о реновации. Как он подчеркнул, документ поможет властям расчистить фонд аварийного и ветхого жилья, а также ускорить темпы ввода нового.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в 2017 году. Она предусматривает переселение в новые квартиры жителей 5174 домов. Программа затронет более 1 млн человек.