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Собянин заявил о прежних темпах реализации программы реновации в Москве

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Темпы реализации программы реновации в Москве не снижены, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 15 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На сносе: квартиры под реновацию могут подорожать на 10–20%
В основном это касается домов, вошедших в первый этап переселения

«Общая градостроительная документация по программе реновации есть. Дальше — выходить, строить и строить. Мы не снижаем темпов, несмотря на то что дефициты, проблемы с коронавирусом», — отметил градоначальник в ходе осмотра новостройки на северо-востоке Москвы.

По его словам, на всех стартовых площадках ведется проектирование или строительство домов по реновации.

Всего в столице уже возвели 1 млн кв. м жилплощади в рамках программы, подчеркнул Собянин. Темпы строительства позволяют оперативно переселять семьи в новостройки, заверил он.

В конце декабря 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости закона о реновации. Как он подчеркнул, документ поможет властям расчистить фонд аварийного и ветхого жилья, а также ускорить темпы ввода нового.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья, ранее утвержденную и реализованную в Москве, по всей стране.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в 2017 году. Она предусматривает переселение в новые квартиры жителей 5174 домов. Программа затронет более 1 млн человек.

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