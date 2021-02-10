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Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Эсминцы ВМС США покинули Черное море

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Эсминцы военно-морских сил США «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом 10 февраля говорится в Twitter американского посольства в Киеве.

Уточняется, что совместные учения партнеров по НАТО длились 17 дней.

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2 февраля вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море. Он отметил, что существуют методы, которые должны предотвратить угрозу со стороны иностранного флота. В частности, речь идет о радиоэлектронной борьбе.

Днем ранее были опубликованы кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.

Эсминец «Дональд Кук» пошел в акваторию Черного моря 23 января, пишет «Газета.ру». Через пять дней после этого стало известно, что в Черное море также направляется ракетный эсминец «Портер».

Военные корабли приняли участие в учениях для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

Кроме того, 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

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