Россия провела учения по уничтожению корабля противника в Черном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля противника. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника», — говорится в сообщении.

По легенде учений корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота. Фрегат отработал поиск корабля, после чего «Адмирал Макаров» условно поразил его ракетным комплексом «Калибр-НК». Затем по кораблю условно отстрелялись расчеты «Бастиона».

Отмечается, что учения проведены в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой прошел без фактического применения ракетного оружия.

«Боевые расчеты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно выполнили все задачи учения», — подчеркнули в ЧФ.

В последние месяцы сообщается об активности американских военных кораблей близ российских границ. Так, 28 января стало известно, что в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США «Портер». Тогда илы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий корабля.

Ранее, 23 января, в акваторию Черного моря также вошел американский эсминец «Дональд Кук». Российские военные моряки тогда также отслеживали действия американского судна.

Затем стало известно, что «Портер» и «Дональд Кук» провели морскую операцию в Черном море.

В декабре 2020 года американский журнал The National Interest сообщил, что военные учения флота США и их союзников по НАТО в Черном море стали «предупреждением для России».

В том же месяце в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.