Эсминец ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Эсминец ВМС США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий американского корабля.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук». Российские военные моряки тогда также отслеживали действия иностранного судна.

При этом в декабре об активности американских военных кораблей близ российских границ не сообщалось, после того как в конце ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» углубился в территориальное море России в районе залива Петра Великого более чем на 2 км. В связи с этим в Москве заявили решительный протест. В МИД России добавили, что акватория залива является внутренними водами РФ, а попытки утверждать другое недопустимы. При этом, как добавили в ведомстве, Вашингтону известна позиция Москвы в отношении данной акватории.

Всего за минувший год было осуществлено семь случаев отправки военных кораблей США в черноморский регион. Последним из них стал заход эсминца «Дональд Кук» в акваторию одноименного моря. Тогда силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий этого корабля.

И в этом же месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса наращивать военное присутствие в черноморском регионе. Примерно за месяц до этого заявления четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря.