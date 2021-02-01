ВМС Украины и США провели совместные учения в акватории Черного моря

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет пресс-служба ВМС ВС Украины в Facebook.

«В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX», — говорится в сообщении.

Учения были нацелены на обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Отмечается, что все элементы тренировки проводились в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Кроме того, военные также отработали элементы тактического маневрирования, тренировки сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражение ударов противника.

«Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей», — отметил командир флотилии ВМС ВС Украины Юрий Федаш.

В ВМС США тренировку также не оставили без внимания.

«Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся, для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности», — указал командир ракетного эсминца американского флота Томас Ралстон.

30 января эсминцы военно-морского флота (ВМС) США «Портер» и «Дональд Кук» провели морскую операцию в Черном море. В операции также приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и патрульный самолет P-8A ВМС США. Учения проводились для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.