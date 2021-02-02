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Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море

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Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море.

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«Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить всё, что захочется? На Тихоокеанском флоте США внаглую влезли в территориальные воды. Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность? Конечно, не надо развязывать войну. Но за такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим», — заявил Святашов 1 февраля в беседе с НСН.

Он отметил, что существуют методы, которые должны предотвратить угрозу со стороны иностранного флота. В частности, речь идет о радиоэлектронной борьбе.

На прошлой неделе в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук», вскоре к нему присоединился эсминец «Портер». Военные корабли приняли участие в учениях для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

1 февраля шестой флот США опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.

Кроме того, также 1 февраля стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

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