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Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»

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Шестой флот США опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки «Дональд Кук».

«ВМС США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Сегодня эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 совершает низкий проход около него», — говорится в сообщении от 31 января в Twitter-аккаунте флота.

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Американский эсминец «Дональд Кук» 23 января вошел в акваторию Черного моря. Тогда российские военные моряки отслеживали действия судна.

В декабре 2020 года американский журнал The National Interest сообщил, что военные учения флота США и их союзников по НАТО в Черном море стали «предупреждением для России».

В том же месяце в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.

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