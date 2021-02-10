МЧС предупредило жителей Подмосковья о снегопаде и метели с 11 по 13 февраля
В Московской области с вечера 11 февраля до 13 февраля ожидаются снегопад, метель и усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в среду, 10 февраля, в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«В связи с перемещением южного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию ЦФО в период с 18:00 11 февраля до 18:00 13 февраля по территории Московской области ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 13–18 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва». В ведомстве предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.
Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в режим повышенной готовности, пишет «Москва 24».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.
По словам специалиста, с полуночи пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности. Снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра. Местами его порывы составят до 20 м/с.