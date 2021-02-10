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В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
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В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам

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Городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в режим повышенной готовности. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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«Мы ожидаем примерно 20 см в субботу и 15 см в воскресенье. Организовано круглосуточное дежурство. Примерно 60 тыс. человек работников ручной уборки снега будут задействованы. В городе достаточное количество снегоуборочной техники», — цитирует Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на данный момент готовы около 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники, передает RT.

Он отметил, что подготовлены снегосплавные пункты, все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега.

Бирюков добавил, что в настоящее время ведутся работы по чистке подходов к станциям метро и остановкам городского транспорта, а также подъездов к медицинским учреждениям.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.

По словам специалиста, с полуночи пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности. Снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра. Местами его порывы составят до 20 м/с.

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