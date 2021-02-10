Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада

В пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, с полуночи пятницы до полудня субботы будут идти снегопады очень высокой интенсивности. Снег будет идти в течение 36 часов, осадки будут сопровождаться усилением ветра. Местами его порывы составят до 20 м/с.

«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис», — цитирует Тишковца НСН. Он отметил, что в таких условиях видимость будет понижаться до 500 м.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра Елена Волосюк предупредила о сильном снегопаде в Москве, который начнется в ночь на пятницу и продлится до воскресенья. По ее словам, в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 см, сообщает телеканал «360».

Эксперт утончила, что суточный рекорд по осадкам в городе на 12 февраля был установлен в 1973 году, когда выпало чуть более 7 мм. Надвигающийся на город снегопад, по ее словам, принесет не менее 15 мм осадков. Таким образом, уже существующий на сегодняшний день в Москве снежный покров, который составляет порядка 30 см, увеличится до 50 см.