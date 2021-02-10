Минздрав Подмосковья уточнил детали гибели пациентов на ИВЛ

В реанимации Никольской больницы в Одинцово скончались два пациента, их смерть не была связана с перебоями в подаче кислорода на ИВЛ. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал «Известиям» руководитель структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимир Гордеев.

По его словам, в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Жизнеспособность пяти из них поддерживалась с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких. По неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода на 12 минут.

«Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода», — уточнил Гордеев.

Представитель подмосковного минздрава заверил, что все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в этот же день сообщалось о трех погибших пациентах в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

Ранее, в октябре 2020 года, стало известно о смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, которые задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ. По информации портала 161.ru, пациенты умерли из-за того, что в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы медицинского газа. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.