В Ростове-на-Дону погибли 13 пациентов из-за отсутствия кислорода в ИВЛ

В Ростове-на-Дону 13 пациентов коронавирусного госпиталя при Городской больнице № 20 умерли, задохнувшись из-за отсутствия кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет новостной портал 161.Ru со ссылкой на двух работающих в «красной» зоне сотрудников в среду, 21 октября.

По их словам, ЧП случилось «примерно 11–12 октября». Они отметили, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Первый собеседник портала рассказал, что пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

«Кислорода не хватало, а 12 октября его не было два часа на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — сказал источник в системе здравоохранения.

Работающий в «красной зоне» врач заявил, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. Источники редакции указали, что в день ЧП кислород закончился и в реанимации, и в общем отделении госпиталя. По словам одного из медаботников, большинство пациентов «в любом случае умерли бы» от осложнений, но как минимум троих можно было бы спасти.

Опрошенные 161.Ru медики рассказали, что люди в больнице уже умирали из-за дефицита медицинского кислорода. Сотрудникам учреждения приходится постоянно перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

В ростовском управлении здравоохранения редакции подтвердили информацию о том, что 12 октября в госпитале при ГБ № 20 умерли 13 пациентов, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин заявил портала, что информация о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в больнице является фейком.

Портал указывает, что со дня открытия 5 мая и до 14 октября в госпитале при 20-й больнице умерли 274 пациента, но на 12 октября «пришлась 20-я часть всех смертей».

По информации источников портала, в больнице нет своей станции по выработке кислорода, поэтому газ для коронавирусного госпиталя доставляют сжатым в баллонах. В сентябре этого года больница заключила 10-миллионный контракт с компанией «Оксиген», которая обязалась поставить 23 тыс. куб. м кислорода.

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