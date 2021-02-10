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Китай и Индия начали отводить войска от совместной границы

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Китайские и индийские военные начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь минобороны КНР У Цянь.

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«Согласно консенсусу, достигнутому в ходе 9-го раунда переговоров на уровне военного командования между Китаем и Индией, передовые подразделения китайских и индийских Вооруженных сил в Пангонг Хунань и на северном побережье одновременно начали организовывать разведение 10 февраля», — заявил представитель ведомства.

Новый виток обострения между Китаем и Индией из-за территорий в Ладакхе начался в мае 2020 года. В течение всего месяца на спорной индийско-китайской границе происходили стычки между военными двух стран, сопровождающиеся переброской дополнительных контингентов и вооружений с каждой из сторон. Кроме того, на одном из участков в Восточном Ладакхе произошла массовая драка с участием около 400 военнослужащих с обеих сторон.

В июне КНР открыла огонь по индийским военным, заявив, что они незаконно пересекли государственную границу. В результате обстрела скончались три человека, еще 17 умерли от полученных ран позже. Китайская сторона возложила ответственность за случившееся на Индию.

31 августа министерство обороны Индии заявило о новом столкновении с китайскими войсками в приграничном районе Ладакх, произошедшем, по данным ведомства, в ночь на 30 августа на берегу озера Пангонг-Цо. Сообщалось, что индийские войска приняли меры по укреплению своих позиций и не дали Китаю «в одностороннем порядке изменить положение дел». В результате столкновения погибли 20 военнослужащих.

К соглашению о соблюдении договоренности избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию вокруг приграничного конфликта, Китай и Индия пришли 10 сентября.

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