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Россия намерена обсудить с Ливаном участие в восстановлении порта Бейрута

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Россия планирует обсудить с Ливаном участие в восстановлении порта Бейрута и других объектов, которые пострадали от взрыва в августе прошлого года. Об этом сообщил в среду, 10 февраля, посол РФ в Бейруте Александр Рудаков в интервью «РИА Новости».

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«В ближайшее время планируем обсудить с ливанскими партнерами вопросы российского участия в восстановлении порта Бейрута и других перспективных инфраструктурных проектов», — отметил посол.

Он добавил, что Россия одной из первых после взрыва оказала помощь Ливану. Летом 2020 года в морской порт Бейрута прибыли российские спасатели и медики, они пытались спасти выживших, развернули аэромобильный госпиталь и передвижной пункт тестирования на COVID-19.

В начале августа прошлого года в порту Бейрута в Ливане произошел мощный взрыв на складе. Погибли более 150 человек, свыше 6 тыс. получили ранения различной степени тяжести. В результате взрыва было полностью или частично разрушено порядка 4 тыс. зданий. В качестве предварительной причины происшествия названо возгорание 2,7 т аммиачной селитры во время сварочных работ.

Позже, 14 августа, российские спасатели сообщили о выполнении поставленной задачи и ликвидации последствий взрыва в Бейруте. В тот же день они вылетели обратно в Россию.

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