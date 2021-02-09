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Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

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Представители Министерства обороны России впервые за 30 лет не принимают участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам в связи с недружественной политикой Запада. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

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«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считаем нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — сказал Гаврилов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что от РФ участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями. Как ожидается, она выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

По словам Гаврилова, участие в данном семинаре предусматривается на уровне генштаба. «Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре», — добавил он.

Семинар высокого уровня традиционно организовывается раз в пять лет. В этом году он проходит 9-10 февраля в дистанционном режиме. Мероприятие организовывает председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, на данный момент это Соединенные Штаты.

26 января генсек НАТО Йена Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран — участниц альянса, в том числе в связи с политикой России.

Он посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но и инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных в готовности для реагирования на якобы агрессивные действия со стороны России, риски от подъема Китая и терроризм.

В конце декабря прошлого года Столтенберг заявлял, что Россия не представляет военной опасности, которая могла бы угрожать деятельности НАТО. Вместе с этим он отмечал, что РФ усиливается, якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции и «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии.

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