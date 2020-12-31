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Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы России для НАТО

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Россия не представляет непосредственной военной опасности, которая могла бы угрожать деятельности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью французскому журналу Le Point в четверг, 31 декабря.

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«Я не вижу, чтобы от России исходила непосредственная угроза — в виде военного нападения. Но я вижу, что Россия усиливается. Она использует свою военную мощь против своих соседей — Грузии и Украины», — приводит «РИА Новости» слова генсека.

В то же время он считает, что Москва якобы «вмешивается в демократические процессы» в США и Франции и «стоит за кибератаками» на парламенты Германии и Норвегии.

Столтенберг добавил, что его беспокоит решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 и ситуация в Ливии. Об этом он говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также отметил, что Анкара остается важным союзником НАТО, а Китай не рассматривается «в качестве противника».

Заявления о якобы «российской угрозе» периодически звучат со стороны западных политиков. 23 декабря генерал бундесвера и начальник штаба армии США в германском Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию главной угрозой для Североатлантического альянса. По его словам, российская сторона «наращивает вооружения» и занимается модернизацией армии.

Двумя днями ранее американский журнал The National Interest назвал российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» «главным страхом» НАТО.

В Госдепе также считают С-400 в Турции угрозой для американских военных. Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что приобретение Анкарой российских вооружений подвергает опасности американских солдат и военных.

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