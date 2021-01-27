Столтенберг призвал НАТО не ослаблять боеготовность из-за политики РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к членам Военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал стран-участниц альянса, в том числе в связи с политикой России. Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

Генсек посоветовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности для реагирования на якобы агрессивные действия со стороны России, риски от подъема Китая и терроризм.

Столтенберг также заявил, что международному порядку, основанному на правилах, демократическому строю и ценностями стран-членов Североатлантического альянса «брошен вызов».

26 января президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил намерение взаимодействовать с альянсом по Ираку, Афганистану и России.