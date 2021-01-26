Байден обсудил со Столтенбергом Афганистан, Ирак и Россию

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил намерение взаимодействовать с альянсом по Ираку, Афганистану и России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома во вторник, 26 января.

В ходе разговора, Байден поблагодарил генсека за надежное руководство альянсом и сообщил о своем намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию.

Кроме того, президент США подтвердил приверженность Вашингтона коллективной обороне в соответствии с Пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности.

26 января президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джозефом Байденом

Во время беседы российский лидер поздравил своего американского коллегу с началом работы на посту президента США. Глава государства подчеркнул, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика к власти начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.