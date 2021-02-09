Товары корпорации Tesla можно будет оплатить биткоинами

Компания Tesla вложила в покупку биткоина $1,5 млрд. Криптовалютой можно будет оплатить товары корпорации. Также Tesla намерена инвестировать в золото. Стоимость биткоина на фоне новостей о закупках производителя электромобилей сильно выросла, передает телеканал «Известия». Цена криптовалюты впервые достигла $47 тыс. Биткоин дорожает со второй половины декабря. Два месяца назад он превысил исторический максимум в $20 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.