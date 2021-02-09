France Football поместит на обложку нового номера Месси в футболке ПСЖ

Ведущий спортивный журнал France Football выйдет с фотографией форварда ФК «Барселоны», аргентинца Лионеля Месси в футболке клуба «ПСЖ» на обложке, передает телеканал «Известия».

Контракт 33-летнего нападающего с испанским клубом, заключенный в 2017 году, истекает летом.

Журналисты издания выяснили у игроков парижского клуба их отношение к потенциальному трансферу аргентинца. Форвард ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что был бы очень рад.

16 февраля «Барселона» сыграет первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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