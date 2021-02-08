Захарова назвала необоснованной высылку дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши

Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 8 февраля.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Москва выслала тех дипломатов, которых «поймали с поличным», ответные шаги этих стран бездоказательны, подчеркнула она.

Дипломат отметила, что когда «на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений», никаких материалов Москве не передавали.

«Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение», — добавила она.

Ранее в понедельник Берлин, Стокгольм и Варшава решили выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В ведомстве отмечали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

В Евросоюзе призывали МИД России пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов. Внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Швеции выразили несогласие с решением российских властей, назвав такую меру неоправданной.

Находившийся с визитом в Москве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил это решение Москвы.

Захарова назвала высылку из России дипломатов, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях, вынужденной мерой.