Главы МИД ЕС обсудят визит Борреля в Москву в Брюсселе 22 февраля

Совет Евросоюза на уровне глав министров иностранных дел обсудит 22 февраля отношения с Россией и последствия визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом заявил пресс-секретарь Борреля Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, 8 февраля.

«22 февраля состоится заседание Совета ЕС на уровне глав МИДов, и они обсудят итоги визита и то, как Москва восприняла наши сигналы, и то, как она намерена действовать дальше», — приводит ТАСС слова Стано.

В свою очередь, представитель в Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что на ближайшем заседании коллегии Еврокомиссии 9 февраля Боррель также представит результаты своего визита в Москву.

«Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным», — сказал Мамер в ответ на критику результатов поездки со стороны европейских СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью доверяет Боррелю, несмотря на «сложную поездку в Москву», во время которой Россия выслала дипломатов ЕС.

«То, как был организован визит, как проходила пресс-конференция, что [министр иностранных дел России Сергей Лавров] говорил, что российские власти сделали против европейских дипломатов в тот же день — всё это очень четко показало, по какому пути хочет пойти Россия», — приводит агентство Reuters слова представителя ЕК.

Боррель находился в Москве 4–6 февраля. В ходе визита дипломат встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

По итогам визита глава европейской дипломатии заявил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

При этом во время визита в Москву Боррель выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

Он отметил, что расскажет коллегам из ЕС об итогах своего визита 22 февраля. В этот день пройдет специальное обсуждение отношений между альянсом и Москвой в преддверии стратегических дебатов по отношениям между Европейским союзом и Россией на мартовском Совете Европы.

5 февраля российский МИД объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях в России. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств неприемлемы и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписали в ближайшее время покинуть территорию России.

Боррель осудил Москву за высылку европейских дипломатов.

В Кремле заявили, что высылка дипломатов стала следствием тех действий, которые предприняли некоторые заграничные представительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Россия не готова терпеть подобные действия со стороны европейских дипломатов, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва не была инициатором ухудшения отношений с ЕС.

МИД России 8 февраля выразил удивление в связи с оценкой главой европейской дипломатии итогов его визита в Москву, поскольку она сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.