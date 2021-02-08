В Кремле прокомментировали высылку иностранных дипломатов из РФ

Высылка иностранных дипломатов из России — следствие тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. РФ продемонстрировала, что не готова терпеть подобные действия со стороны европейских дипломатов, заявил 8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль, что высылка дипломатов могла повлиять на оценку главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Также пресс-секретарь отметил, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом. Более того, в РФ по-прежнему рассчитывают на возрождение отношений между Москвой и Брюсселем.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 6 февраля осудил Россию за высылку представителей Германии, Польши и Швеции.

По итогам визита в Москву Боррель заявил, что действия России свидетельствуют об отсутствии интереса к нормализации отношений с Европой. Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Заявление дипломата было опубликовано 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей. При этом во время визита в Москву Боррель хоть и признал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.