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Эксперты дали властям США советы по спасению «упаднической империи»

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США стоит отказаться от трат большей части бюджета на расширение военной мощи и заняться более важными вопросами для процветания страны. Об этом в статье для Salon заявили эксперты неправительственной организации Code Pink for Peace Медея Бенджамин и Николас Дэвис.

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По их словам, требование американских лидеров направлять на военную сферу 66% федеральных средств сверх необходимого для поддержания боевой мощи является нецелесообразным.

«Она давно не приносит стремительно рушащейся экономической империи Америки никакой пользы. Это изнурительная трата ресурсов, которая ставит под угрозу наше будущее», — отметили авторы в статье от 4 февраля.

Специалисты напомнили о войнах и военных преступлениях, которые произошли в период президентства Джорджа Буша-младшего и принесли «хаос и насилие», в то время как сама страна переживала внутренний раскол. Авторы обвинили американских лидеров в стремлении превратить США в империю путем аннексий, покупок земли и насаждения «имперского суверенитета».

Подобная стратегия сохраняется, как подчеркнули Бенджамин и Дэвис, и сегодня, несмотря на экономический кризис в стране. При этом Америка не готова вести дебаты о превращении страны в постимперскую нацию в многополярном мире.

Эксперты также привели в пример Китай и Европейский союз, которые активно развивают транспортную инфраструктуру и выводят население из бедности, сравнив их с США, где детская бедность увеличивается, а система социальной защиты является крайне слабой. В связи с этим авторы статьи призвали действующую администрацию Штатов обратить внимание именно на помощь гражданам своей страны вместо инвестиций в военную отрасль.

«Пока правительство обсуждает, можем ли мы «позволить себе» общенациональную программу помощи от пандемии коронавируса и всеобщее здравоохранение, пора признать, что наша единственная надежда превратить загнивающую, упадническую империю в динамичную и процветающую нацию — это резко и решительно сместить приоритеты с неуместного и губительного милитаризма на программы социального подъема», — заключили Бенджамин и Дэвис.

2 февраля стало известно о планах США скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину. Отмечалось, что Вашингтон планирует учитывать изменяющийся характер угроз. Основными вызовами названы Китай, где продолжается военная модернизация, и Россия.

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