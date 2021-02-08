В ФНС заявили о необходимости создания маркетплейса по банкротству

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выступила с предложением создать маркетплейс по банкротству. Об этом 7 февраля заявил замглавы ведомства Константин Чекмышев.

«Сегодня никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить. Поэтому нужен маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Ровно так же, как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса», — сказал он в интервью газете «Ведомости».

Чекмышев подчеркнул, что конкурсная масса должна быть представлена в понятном виде — с картинками, характеристиками и информацией о том, где это находится и как это посмотреть. Кроме того, маркетплейс должен иметь простой и понятный функционал.

Порядок назначения оператора маркетплейса будет определяться правительством, при этом им может стать и негосударственный орган. По словам Чекмышева, главной задачей является создание максимально удобного для покупателей ресурса.

Ранее, 16 января, стало известно о том, что по итогам 2020 года суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая и индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 72,6% больше, чем в 2019-ом.