Ледовое сокровище: команда Загитовой победила в Москве

В России не так часто проводятся командные соревнования по фигурному катанию — из регулярных можно вспомнить разве какие-нибудь спартакиады. В этот сложный сезон многие турниры были отменены, часть прошла без зрителей и с другими ограничениями. И вдруг Первый канал решает провести новый командный Кубок, да еще и с самыми известными российскими фигуристами — Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Героини Олимпийских игр в Корее выступили на нем в роли капитанов двух команд — «Красной машины» и «Времени первых».

Вопросы к жеребьевке

Соревнования состояли из нескольких частей: прыжкового турнира, распределения по командам, короткой и произвольной программ. У каждого вида было только по одной разминке — всего шесть одиночников, одиночниц и танцевальных дуэтов и четыре спортивные пары. Во время прокатов участники команд находились в собственном «уголке слез и поцелуев» вместе с Алексеем Ягудиным и Максимом Траньковым, которые выступали в роли комментаторов для онлайн-трансляций. Баллы всех спортсменов суммировались, а победила в итоге команда, которая набрала самую большую сумму. Призовой фонд из 10 млн рублей распределился так: пять млн — победителям, три — второму месту, по одному — на приз зрительских симпатий и выигравшим прыжковый турнир.

И это еще не всё: болельщики «Красной машины» и «Времени первых» сделали специальные баннеры и плакаты и придумали кричалки для конкретных фигуристов и команд в целом. Пока выставлялись оценки, фанаты поддерживали своих любимых спортсменов, топали ногами и аплодировали. Атмосфера в «Мегаспорте» — лучшее, что было за прошедшие три дня.

— Хочу сказать огромное спасибо всем сопричастным, всем, кто работал над созданием этого замечательного Кубка! — сказала «Известиям» вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова. — Впечатления от этих соревнований очень теплые, по-настоящему праздничные, раньше мы ничего подобного не видели. Особенно порадовали эмоции участников, видно, как ребята катаются не просто за себя, но и за команду. Сама организация к этому располагает, получилось отлично! Всё здорово продумано: и уголки команды, и зоны слез и поцелуев — везде чувствовалось единение коллектива. Это что-то волшебное и настоящий подарок всем фанатам фигурного катания.

Прыжковый турнир закончился разгромной победой девушек, которые лидировали почти во всех раундах. В первом, когда фигуристкам нужно было выполнить четыре разных элемента, а парням повторить их, сильный пол внезапно оказался выше — сказалось падение с трикселя Елизаветы Туктамышевой и рука на приземлении с четверного лутца Александры Трусовой. Потом всё вернулось на круги своя: одиночники много ошибались, срывая отдельные прыжки и каскады, а девушки, наоборот, были практически безупречны.

Последующая жеребьевка из рандома превратилась в драфт: капитаны набирали себе команду по принципу дворового футбола. Начали с танцев, потом были одиночники, пары и одиночницы. Первой выбирала Евгения Медведева, потом Алина Загитова, а дальше они менялись местами. Распределение вышло не совсем честным, потому что были так называемые сеяные фигуристы, среди которых оказались Александра Трусова и Анна Щербакова. Самое интересное, что капитанов не предупредили, что выбирать надо будет по такому принципу — планировалась действительно случайная жеребьевка. Но в последнюю минуту механизм по неизвестной причине поменяли.

Очевидный исход

После ритмического танца и короткой программы мужчин и пар команда «синих» лидировала — Александра Степанова / Иван Букин, Софья Шевченко / Игорь Еременко и Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин чисто откатали свои программы и вывели «Время первых» вперед. Мужчины (а особенно Марк Кондратюк и Михаил Коляда) только укрепили этот результат. Парники Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский проиграли «красным» Евгении Тарасовой / Владимиру Морозову, но по сумме «синие» всё равно были первыми. Одиночники команды Алины Загитовой катались не так уверенно, поэтому итог был закономерен.

Олимпийского чемпиона Артура Дмитриева больше всего удивило выступление Марка Кондратюка, бронзового призера чемпионата России. Ученик Светланы Соколовской выиграл произвольную программу с тремя чистыми четверными.

— Больше всего удивил, наверное, Марк Кондратюк, — сказал «Известиям» Дмитриев. — Его можно назвать открытием соревнований. Все знали, на что он способен, но именно на этом старте Марк показал себя с самой лучшей стороны. Очень интересный спортсмен.

Всё решилось на короткой программе девушек: фигуристки из группы Этери Тутберидзе были безупречны, а Камила Валиева чистейше исполнила тройной аксель (впервые в карьере). Баллы никому не пожалели — ни огромные надбавки, ни компоненты, а ошибок судьи предсказуемо не нашли. У «синих» девушек помарки, к сожалению, были: Туктамышева сделала «бабочку» на акселе, Майя Хромых упала на ровном месте. У Трусовой внешне всё было хорошо, но приземления с прыжков были тяжелыми. В итоге после первого дня соревнований «Красная машина» вела с преимуществом в 19 баллов.

Примерно такая же ситуация была и в воскресенье. Танцевальные пары «синих» (Аннабель Морозова / Егор Багин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро и Елизавета Худайбердиева / Егор Базин) чуть проиграли «красным» за счет высоких баллов Степановой / Букина. Среди мужчин под 200 набрали Коляда и Кондратюк, хотя все парни катались если не на максимум, то очень хорошо. Пары зажгли зал, показав крутые прокаты при минимальных ошибках. Команда Евгении Медведевой не только отыграла отрыв, но и привезла соперникам 24 балла.

Тут одиночницы снова всё решили. Камила Валиева накатала на 179 баллов с тройным акселем и двумя четверными тулупами, а Майя Хромых зашла на два квада — «бабочка» и падение. Да еще и минус балл за двойной аксель. Всё преимущество было сразу же потеряно, а команда Загитовой снова лидировала. Анна Щербакова допустила пару ошибок — рука на четверном флипе, «бабочка» в каскаде с лутцем, но получила под 170. Елизавета Туктамышева впервые с памятного командного чемпионата мира – 2019 получила за 150 с двумя степ-аутами на тройных акселях.

А Александра Трусова упала с квад-лутца, второй тоже получился не очень. Зато русская ракета вернула четверной тулуп — он вышел шикарным. После четырех девушек с ультра-си подряд Дарья Усачева со своим относительно простым контентом смотрелась несколько странно — подсознательно ожидаешь чего-то большего. Но сделано всё было чисто. После проката Усачевой вся ее команда выбежала на лед для совместного объятия. В итоге — уверенная победа «Красной машины».

— Не скажу, что итог был ожидаем и команде Медведевой не повезло с жеребьевкой, — считает Артур Дмитриев. — На мой взгляд, всё было довольно равномерно, равноценные составы. Мальчики посильнее были у «синей» команды, девочки чуть-чуть посильнее у «красной». В парах «синие» тоже немного сильнее. Девочки заканчивали, и при чистых прокатах угадывался перевес в пользу «красных». Но это при идеально чистых прокатах — их еще стоило показать. Не могу сказать, что одна из команд была заметно лучше. Победили справедливо те, кто лучше катался. Всё по делу.

Кричалки, дуделки, баннеры, эмоции фигуристов, атмосфера в зале — командный турнир получился действительно классным, даже учитывая мелкие недочеты. Но если такое шоу-соревнование планируется проводить на постоянной основе, можно подумать в сторону исправления недочетов — интерес у публики и самих фигуристов точно есть.