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Врач назвал главные причины инфаркта в молодом возрасте

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Неправильное питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим сна являются основными причинами возникновения инфарктов у молодых людей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

«Неравнозначное питание, которое далеко от здоровой пищи. Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», — отметил Конев.

Материнская плата: риск инфаркта у беременных с COVID выше в 25 раз
В этой группе пациенток также вдвое чаще фиксируют венозную тромбоэмболию

Для профилактики инфарктов Конев рекомендует придерживаться здорового образа жизни, а не использовать препараты.

Кроме того, медик посоветовал придерживаться средиземноморской диеты: есть много зелени, употреблять достаточное количество полезных жиров. Эксперт отметил, что в день стоит употреблять не менее 400 г овощей, фруктов и зелени.

«Все процессы образования атеросклероза происходят, не как нас учат кардиологи — в сердечно-сосудистой системе, а в печени, кишечнике», — цитирует врача телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день кардиолог рассказала об опасности низкого давления. Врач отметила, что опасным давлением считается показатель 90/60. Однако врач призывает не бить тревогу сразу. Медик отметила, что пониженное давление является нормой для молодых и худых девушек.

Госпитализация пациенту требуется, если снижения артериального давления у него ранее не наблюдалось, а также тем пациентам, которые пытались справиться с высоким давлением, приняв таблетки. Превышение необходимой дозы резко снижает давление, что в результате может привести даже к смерти.

Ранее 3 февраля диетолог назвала самые вредные продукты для сердечно-сосудистой системы. Ими стали фастфуд и полуфабрикаты. Врач объяснила, что фастфуд в большинстве случаев является очень жирным. В нем содержится много соли и сахара, а в качестве способа приготовления используется жарка, что также не очень полезно.

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