Врач предупредила об опасности низкого давления

Самолечение при хронической гипотензии может быть опасно. Об этом в воскресенье, 7 февраля, рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк.

Гаврилюк отметила, что опасным давлением считается показатель 90/60. Однако врач призывает не бить тревогу сразу. Медик отметила, что пониженное давление является нормой для молодых и худых девушек.

Госпитализация пациенту требуется, если снижения артериального давления у него ранее не наблюдалось.

«Вдруг оно (давление. — Ред.) резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт», — рассказала кардиолог журналистам Пятого канала.

Также госпитализация нужна тем пациентам, которые пытались справиться с высоким давлением, приняв таблетки. Превышение необходимой дозы резко снижает давление, что в результате может привести даже к смерти.

«Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление», — добавила врач.

Ранее 3 февраля диетолог назвала самые вредные продукты для сердечно-сосудистой системы. Ими стали фастфуд и полуфабрикаты. Врач объяснила, что фастфуд в большинстве случаев является очень жирным. В нем содержится много соли и сахара, а в качестве способа приготовления используется жарка, что также не очень полезно.